Леди в черном: Гагарина в силуэтном платье с открытыми плечами и кружевной вставкой на талии блистала на съемках

Наряд с драпировкой на рукавах подчеркнул все достоинства фигуры певицы.

Одна из самых популярных певиц современной отечественной эстрады Полина Гагарина – еще и одна из самых красивых и стройных девушек. Но так было не всегда. Со времен участия в проекте «Фабрика звезд» Гагарина очень серьезно поработала над своей фигурой и избавилась от всего лишнего.

Девушка тщательно следит за собой и не жалеет сил и времени на ежедневные интенсивные тренировки. Результаты впечатляют – осиной талии 33-летней красавицы позавидует любая юная модель.

Накануне Полина Гагарина появилась на шоу «Голос» в платье с кружевной вставкой-корсетом на талии. Девушка облачилась в роскошный черный наряд с глубоким декольте – длинные рукава ниспадали эффектной драпировкой по плечам. Длина мини, которую так любит Гагарина, подчеркнула стройные длинные ноги звезды. Лодочки в тон завершили образ.

«Какое роскошное платье», «Какая вы красивая», «»Платье огонь», «Полиночка красавица», «Поля Вы прекрасны!!!», «Красивая невозможно глаз оторвать!», «До чего ж шикарная!», «Образ огонь!», — пишут фолловеры.

Кстати, команда Полины Гагариной первой вступила в этап нокаутов на «Голосе». И наставнице пришлось попрощаться с несколькими сильными участниками.

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