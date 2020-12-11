«Я постоянно подвергаюсь критике за свой возраст»: Ирина Нельсон рассказала о травле

Певица Ирина Нельсон в свои 48 лет выглядит юной девушкой и ведет себя соответствующе. Звезда обожает облегающие наряды и мини-платья.

Под стать и песенный репертуар. Ирина признается, что за свой внешний вид, стиль жизни и манеру поведения она часто подвергается травле. Нельсон не могут простить того, что она разрушает стереотипы.

«Я постоянно подвергалась и подвергаюсь критике и травле за свой возраст. За то, что я не выгляжу так, как подобает выглядеть даме моих лет», — написала солистка Reflex в Instagram.

По словам Ирины Нельсон, из-за того, что она не вписывается в общие представления о возрасте, ее перестали приглашать выступать на телевидение.

Нельсон убеждена, что имеет дело с самой настоящей дискриминацией по возрасту, то есть, с эйджизмом. Ирина занялась изучением этой проблемы и готова бороться с негативным явлением. Звезда призвала подписчиков начинать разрушать рамки и стандарты вместе с ней.

Смотрите также