«Абсолютно целостно и гармонично»: стилист оценила образ Ирины Нельсон

Популярная исполнительница, создательница группы REFLEX, вечно юная красавица Ирина Нельсон оказалась еще и зоозащитницей. Певица разместила в Instagram пост, в котором призвала свою аудиторию отказаться от натуральных шуб в пользу искусственного меха. И не просто призвала, а подала пример. 48-летняя Ирина Нельсон продемонстрировала свое новое приобретение — шубу-пальто с эффектом каракуля. Звезда призналась, что в полном восторге от вещи, которая выглядит стильно и красиво.

«Вот прекрасный, модный и замечательный экземпляр теплой шубы! Берите, наслаждайтесь!» — призвала поклонников Ирина Нельсон, отказавшись от натуральных мехов.

Певицу поддержала эксперт в сфере моды и красоты Лариса Тимиряева. Имиджмейкер считает образ Ирины Нельсон очень актуальным.

«Уютный и теплый во всех отношениях, осенний образ в стиле спорт – шик», — сказала Лариса Тимиряева в интервью Teleprogramma.pro. — Тепло и от искусственной шубки, которая в фаворитах в модном осеннее-зимнем сезоне 2020-2021, и от цветового комбинирования в бежево-коричневой гамме. Этой осенью одним из самых модных считается вкусное шоколадно-карамельное комбинирование, которое создала шубка в сочетании с золотом волос Ирины. Весь образ воспринимается абсолютно целостно и гармонично. А кроссовки и распущенные волосы добавили ему динамики».

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».