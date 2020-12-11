«У меня была мечта»: постройневшая Лолита в красном мини-платье оседлала на съемках быка

Женщина без комплексов Лолита Милявская вновь удивляет публику. Еще летом она решила избавиться от длинных локонов, теперь же поражает фанатов своей постройневшей фигурой. Они утверждают, что после того, как певица сбросила лишние килограммы, стала выглядеть намного эффектнее. На съемки одного из новогодних выпусков шоу Лолита пришла в красном мини-платье с V-образным декольте. Отчет опубликовала в своем Instagram.

«У меня была мечта когда-то, посидеть на таком быке после клипа Мадонны! Что из этого вышло, узнаете только 31-го в ночь», — подписала видеоролик Лолита.

Подписчики бурно отреагировали на публикацию.

«Мы увидели эти шикарные ноги, сегодня мне больше ничего не надо! Обожаю! Круто!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: