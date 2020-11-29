«Как тростинка»: постройневшая Лолита в силуэтном платье впечатлила фанатов своими формами

Развод Лолиты с пятым мужем Дмитрием Ивановым, похоже, пошел на пользу артистке. Она сменила имидж – убрав длинные локоны и очень похудела. Сбросив лишние килограммы, 57-летняя женщина стала выглядеть как модель с обложки журналов. В своем Instagram она опубликовала видеоролик, на котором предстала в черном мерцающем силуэтном платье, которое еще больше подчеркнуло ее фигуру. Акцент она сделала на откровенном декольте, добавив объемных украшений.

«Как тростинка! Вау! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Недавно Лолита решила провести акцию добра. Она спустилась в московское метро, где подарила случайным пассажирам одеяла и подушки от известного бренда. Стоит отметить, что москвичи не сразу узнали звезду, а некоторые и вовсе были шокированы таким жестом.

Смотрите также: