«Приходилось собирать себя по крупицам»: Ирина Безрукова написала книгу о своей непростой судьбе

Актриса искренне надеется, что ее опыт поможет тем, в чьей жизни случались трагедии.

Ирина Безрукова — человек очень непростой судьбы. Два тяжелых развода, скоропостижная смерть единственного сына…

О том, как она сумела все пережить и возродиться из пепла, Ирина Безрукова рассказала в своей книге «Жить дальше». Актриса призналась, что ей было очень непросто делиться своими переживаниям. В момент написания автобиографии она заново пережила и прочувствовала каждый миг своей жизни.

«Много раз мне приходилось собирать себя по крупицам. Этого жизненного опыта хватило на целую книгу, над которой я работала многие месяцы», — поделилась Ирина Безрукова в Instagram.

Звезда очень надеется, что ее знания и опыт будут полезны тем людям, на долю которых выпали сложные испытания.

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Ирина Безрукова искренне хочет, чтобы каждый, кто пережил тяжелую потерю, поверил, что можно найти в себе силы жить дальше и видеть красоту и гармонию.

«Надеюсь, что эта книга откликнется в ваших сердцах и вселит веру во что-то светлое и доброе», — написала Ирина Безрукова.

Стоит добавить, что «Жить дальше» — первый писательский опыт актрисы, в который она вложила всю свою душу. Звезда надеется на то, что ее творение найдет отклик в сердцах поклонников.

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