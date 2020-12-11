«Учит дочурка позировать»: Костомаров в плавках запечатлелся с девятилетней дочерью на пляже

Пока поклонники фигурного катания с нетерпением ждут очередной, теперь уже 11-й выпуск «Ледникового периода», Роман Костомаров с семьей проводит время на Мальдивах. Фигурист с удовольствием делится с фанатами в Instagram снимками и видео с курорта. На этот раз Роман показал фото, на котором он с дочерью Настей позировал на берегу океана.

«Учит дочурка позировать, вроде ничего…» — написал Костомаров.

Фанаты оценили старания фигуриста и девочки.

«Папина дочка, очень похожи! Красавцы! Еще нужно учиться позировать. Молодцы! Хорошего вам отдыха!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что старшему ребенку Романа и Оксаны Домниной – Насте в этой году исполнилось 9 лет. А младшему – сыну Илье всего пять.

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