Какие еще потрясения приготовил нам 2020 год
Видео
«Жизнь других» в Милане: сколько платят моделям на Неделе моды и почем местная…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«С моими мартышками»: Роман Костомаров показал, как проводит время вне льда

Олимпийский чемпион принимает участие в новом сезоне «Ледникового периода».

«С моими мартышками»: Роман Костомаров показал, как проводит время вне льда
Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Олимпийский чемпион Роман Костомаров участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Его партнершей по танцам на льду на этот раз стала телеведущая Регина Тодоренко. К этой паре, как и к нескольким другим,  приковано особое внимание. При запуске проекта муж Тодоренко — музыкант Влад Топалов даже пошутил, что «поймет Регину», если она вдруг уйдет к спортсмену. Но Костомаров уже давно отличный семьянин. В союзе с фигуристкой Оксаной Домниной они воспитывают дочь Анастасию и сына Илью. С ними Роман весело проводит время вне льда, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.

«Как я люблю отдохнуть дома, с моими мартышками!» — подписал видеоролик Костомаров.

Фанаты фигуриста отметили, что он очень хороший папа.

«Суперпапа! Бомбически! Классные! Обожаю вашу семью», — писали пользователи Сети.

Тэги

«Ледниковый период»дети звездОксана ДомнинаРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад ТопаловРоман Костомаровфигурное катание