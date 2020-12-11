«Не вытерпел, на раннем сроке меня раскрыл»: Подольская объяснила, почему скрывала вторую беременность

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший — счастливые родители двоих общих детей. У музыканта есть также взрослый 29-летний сын от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте. Как говорит нынешняя возлюбленная певца, Никита стал единственным из членов семьи примадонны отечественной эстрады, с кем она смогла подружиться.

В недавнем интервью Наталья рассказала, почему на протяжении нескольких месяцев скрывала свою вторую беременность от поклонников и прессы. Дело в том, что певица хотела насладиться своим особенным положением. И как выяснилось, несколькими годами ранее именно муж «слил» радостную новость о том, что его возлюбленная подарит ему первого общего сына. Напомним, что у супругов подрастает малыш Артемий. Такой же ошибки во второй раз Подольская допускать не стала. И Владимир, надо отдать ему должное, мнение жены поддержал.

«В первую беременность у меня это было. Вова не вытерпел и на очень раннем сроке меня раскрыл. А когда девушка беременна, то всем окружающим кажется, что она беременна вечность. Да, после первой беременности я выпала из профессии на год, мне было очень тяжело вернуться… С другой стороны, Боженька дал мне этот первый год, очень важный, чтобы я максимально провела его со своим ребенком», — приводит OK слова Натальи Подольской.

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