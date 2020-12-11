«Я к такому не привыкла»: Подольская рассказала о прелестях второй беременности

Выпускница «Фабрики звезд» призналась, что ее окружили заботой и вниманием. Близкие относились к ней как к принцессе.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на днях Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший покрестили новорожденного сынишку Ванечку. На таинстве присутствовали самые близкие — старший сын музыканта от Кристины Орбакайте 29-летний Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, сестра Натальи — Юлиана, наследник Подольской и ее мужа — Артемий, а также другие родственники.

В недавнем интервью Наталья вспомнила, как протекала ее вторая беременность, дав понять, что это время стало для нее самым радостным и чудесным периодом, даже несмотря на пандемию коронавируса. Будущую мамочку окружили заботой и вниманием. Близкие относились к ней как к принцессе, стараясь выполнить каждое желание певицы.

«Обычно я дома хозяйка — в том смысле, что всем принесу, уберу… и вдруг (ситуация. — Прим. ред.) стала обратная, мне все подносят… Это прекрасный расклад, мне очень нравится, но я к такому не привыкла. Мне это положение вещей не так просто дается, хотя когда я расслабляюсь и начинаю принимать чужую заботу, то это круто!» — приводит OK слова Натальи Подольской.

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