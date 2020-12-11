Солистки нового состава «ВИА Гры» назвали основную «фишку» Меладзе

Девушки из нового состава группы «ВИА Гра» рассказали, чем их покорил Константин Меладзе. Главную «фишку» продюсера назвала солистка группы Ульяна Синецкая.

Девушка отметила, что «Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано». Но это не основная черта продюсера, есть более важная.

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«Прежде всего он прекрасный человек. Нам повезло быть рядом с таким большим мастером», — сказала Синецкая в беседе с NEWS.ru.

Слова коллеги поддержала еще одна участница коллектива Ксения Попова.

«Его композиции знает и исполнит любой человек. Разве есть сомнения, что он уникален?» — добавила Попова.

Девушки настроены на успех и уверены, что нынешний состав будет покорять не внешним видом, а интеллектом.

«Успех в юморе, простоте, интеллекте. Сейчас в XXI веке сексуальность — это не длина волос, не фигура, а внутренний мир человека. Если ты пустая внутри, то, условно, грудь не поможет», — отметила Ксения.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова назвала сумму своего месячного гонорара. Артистка зарабатывает не менее 5 миллионов рублей в месяцу. Эту сумму артистка указала, отвечая на вопрос поклонников с более скромным доходом, сообщает 5-tv.ru.

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