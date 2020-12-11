Попасть в телевизор: на какие шоу сейчас проводятся кастинги
Видео
«Жизнь других» в Варшаве: как поляки готовят фирменный борщ
Жанна Бадоева
Звездный гость

Солистки нового состава «ВИА Гры» назвали основную «фишку» Меладзе

Девушки намерены покорять публику не внешней сексуальностью, а интеллектом

Солистки нового состава «ВИА Гры» назвали основную «фишку» Меладзе
Солистки нового состава «ВИА ГРА» назвали основную фишку Меладзе Фото: instagram.com/viagra_officially

Девушки из нового состава группы «ВИА Гра» рассказали, чем их покорил Константин Меладзе. Главную «фишку» продюсера назвала солистка группы Ульяна Синецкая.

Девушка отметила, что «Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано». Но это не основная черта продюсера, есть более важная.

«Прежде всего он прекрасный человек. Нам повезло быть рядом с таким большим мастером», — сказала Синецкая в беседе с NEWS.ru.

Слова коллеги поддержала еще одна участница коллектива Ксения Попова.

«Его композиции знает и исполнит любой человек. Разве есть сомнения, что он уникален?» — добавила Попова.

Девушки настроены на успех и уверены, что нынешний состав будет покорять не внешним видом, а интеллектом.

«Успех в юморе, простоте, интеллекте. Сейчас в XXI веке сексуальность — это не длина волос, не фигура, а внутренний мир человека. Если ты пустая внутри, то, условно, грудь не поможет», — отметила Ксения.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова назвала сумму своего месячного гонорара. Артистка зарабатывает не менее 5 миллионов рублей в месяцу. Эту сумму артистка указала, отвечая на вопрос поклонников с более скромным доходом, сообщает 5-tv.ru.

Смотрите также:

Тэги

Группа "ВИА Гра"Константин Меладзе