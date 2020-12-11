«Сегодня я такая»: беременная Топурия показала яркий макияж с акцентом на алые губы

34-летняя Кети Топурия недавно вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Льва Деньгова. В звездном семействе ожидается пополнение, поэтому пышное торжество жених и невеста решили отложить, и осенью лишь посетили ЗАГС, чтобы узаконить отношения.

Практически все готово ко встрече с малышом. Даже нарядить елку и украсить интерьер особняка Топурия поспешила в первых числах декабря – чтобы ничто не отвлекало ее от предстоящего события. И накануне девушка решила примерить роскошный макияж.

«Сегодня я вот какая-то такая женщина», — показала результат бьюти-преображения Топурия.

Топурия предпочла яркий макияж с акцентом на алые губы. Девушка осталась в восторге от полученного результата и запечатлелась на память.

Напомним, для Топурии ребенок от Деньгова станет вторым. Первой дочке Оливии, отцом которой является бывший муж певицы Лев Гейхман, уже 5 лет.

Смотрите также