«Горько!»: беременная Топурия не стала нарушать традиций на банкете и поцеловала мужа под аплодисменты

Певица и бизнесмен побывали в ЗАГСе еще 20 ноября. После росписи молодожены организовали праздник.

Не так давно 34-летняя Кети Топурия рассекретила свое интересное положение. Девушка ждет ребенка от 36-летнего бизнесмена Льва Деньгова, с которым была помолвлена. И 20 ноября пара отправилась в ЗАГС в Барвихе, чтобы узаконить свои отношения. Поклонникам звезда сообщила об этом лишь спустя несколько дней.

В Сети появились кадры с банкета. Топурия не стала нарушать традиции — хоть это и простая роспись, как подчеркнула певица, но банкет они с мужем организовали. За пышным столом собрались самые родные и близкие. Не обошлось и без традиционного «Горько!».

На видео счастливые молодожены нежно целуются, под аплодисменты гостей. Кети при этом нежно держит мужа под руку, а потом проверяет, не осталось ли на его лице помады — она предпочла на регистрацию алый макияж губ.

Напомним, с Львом Деньговым красавица в отношениях больше года. У нее есть пятилетняя дочка Оливия от предыдущего брака с Львом Гейхманом. У Деньгова тоже есть дети от прошлых отношений.