«Решаем, чтобы мы были на равных»: 53-летняя Воробей призналась, что ее новый бойфренд ниже по статусу

Возлюбленному артистки некомфортно, что она больше него зарабатывает.

Пародистка Елена Воробей не так давно перестала скрывать своего нового возлюбленного. Но продолжает избегать тем, связанных с личной жизнью. Известно, что избранник юмористки на три года младше ее, он чиновник.

«Оказалось, что мы знаем друг друга очень много лет. Когда-то он смотрел мои первые выступления, еще когда я в КВН «рубилась», — рассказала Воробей в интервью Алене Жигаловой на шоу «Алена, блин!».

Зовут возлюбленного Сергей Евтухович. Но подробнее говорить об отношениях с ним артистка не спешит.

«Пока мы решаем какие-то вопросы о том, чтобы нам комфортно было вместе и чтобы мы были на равных, это важно. Потому что, конечно, мужчине некомфортно, когда на ногах женщина стоит тверже, прочнее. Хотя для меня это не столь важно», — поведала звезда.

Воробей рассказала, что сейчас они с бойфрендом живут в ее «гнездышке». До этого пытались обосноваться на его территории, но не получилось.

Напомним, что пародистка в официально браке была лишь однажды. Она воспитывает 17-летнюю дочь Софию.

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