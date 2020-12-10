«Долго выясняли, какой это цвет»: Бузова в ярко-розовом платье с ремнем и рукавами-клеш сняла себя на телефон

Телеведущая обожает наряжаться и быть каждый день в новом образе.

Популярная певица, телеведущая Ольга Бузова старается продемонстрировать каждый свой аутфит. Она обожает выглядеть по-разному и за один день может сменить несколько нарядов. Накануне она принимала участие в новогодних съемках, представ в белоснежном платье, а позже отправилась на работу, где облачилась в платье-пальто с ремнем и рукавами-клеш.

«Вот такой у меня был сегодня образ. Мы долго выясняли, какой это цвет. В итоге это ярко-розовый», — рассказала девушка. И показала себя во всей красе: «Очень красиво с поясом!».

К наряду Бузова выбрала черные ботфорты на массивной подошве. «Наши любимые», — подчеркнула поющая телеведущая.

Кстати, на съемках шоу «Ледниковый период», где Бузова принимала участие, она поистине отвела душу и реализовала свой актерский талант. Девушка на каждое выступление готовила впечатляющие образы, одним из которых стала роль волшебницы Малефисенты.

Смотрите также