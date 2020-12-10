«Устала»: Бузова в пуховом пальто и с сумочкой Fendi запечатлелась в лифте

График поющей телеведущей Ольги Бузовой настолько плотный, что свои фотосессии, к примеру, девушка планирует и проводит глубокой ночью. Например, на днях она демонстрировала свой образ Барби в невесомом силуэтном платье розового цвета, в которое облачилась уже за полночь.

больше по теме В стиле Барби: Бузова в силуэтном платье мини с глубоким декольте и пышной юбкой устроила фотосессию Поющая телеведущая решила приблизить праздник и организовала новогодние съемки.

Но и ранние подъемы никто не отменял. Поэтому уже с самого утра Бузова на ногах. И опять по новой: съемки, выступления, встречи и работа, а до недавнего времени — еще и тренировки на льду. В конце дня теледива поделилась с поклонниками лифтолуком и призналась:

«Устала», — подписала фото Бузова.

Телеведущая позировала в пуховом стеганом пальто оверсайз, а в руке красовался стильный аксессуар – сумочка Fendi. Кстати, у теледивы очень много самых разных люксовых вещей, она их просто обожает. И в подарок младшей сестре звезда преподнесла сумочку Louis Vuitton из новой коллекции.

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