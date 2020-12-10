«Вещички уже наготове»: сын Валерии с беременной женой показали, как обустроили комнату к появлению младенца

Арсений и Лиана Шульгины установили кроватку и подготовили все приданое для малышки.

Со дня на день в семье певицы Валерии произойдет судьбоносное событие – она впервые станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин с женой Лианой в ожидании первенца. И уже все готово ко встрече с малышкой – известно, что невестка Валерии носит под сердцем дочку.

Все необходимое приданое для доченьки уже куплено. Арсений показал поклонникам, как преобразилась их новая квартира в связи с приближающимся событием.

«Смотрите, как теперь выглядит наша комната. Вот так вот. Мы уже прям вовсю готовимся», — рассказал Шульгин. И снял на видео, как выглядит интерьер: «Смотрите, детские вещички уже наготове».

Кроме кроватки и необходимых вещей молодые родители приобрели современный гаджет для новорожденного – электронные качели. Они помогут молодой маме убаюкивать малыша.

Смотрите также