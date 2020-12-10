«Я мазурю или полонезю»: Галкин показал, как в 13 лет на школьном балу исполнял танцы позапрошлого века

44-летний Максим Галкин активно ведет свой микроблог в Instagram. У телеведущего несколько миллионов подписчиков, для которых артист старается подбирать самый разный контент. Например, очень часто в его ленте появляются их с Аллой Пугачевой семилетние дети Гарри и Лиза. Глава семьи обожает проводить с ними время и то снимает на видео, то фотографирует.

Кроме того, Галкин любит разбирать фотоархивы. Он время от времени показывает виртуальным читателям, каким было его детство или студенчество. А на этот раз шоумен показал себя 13-летнего. Он разместил несколько фотографий со школьного бала.

«1989 год — 18 марта в моей школе был день 19 века, бал, литературный салон и т.д. На первой фотке я мазурю или полонезю, уже не разберешь», — рассказал артист.

На нескольких фотографиях Галкин не только танцует, но и играет, а также демонстрирует свой стилизованный под позапрошлый век наряд с обязательным для того времени цилиндром на голове. Поклонники пришли в восторг:

«Максим ! Прекрасные фото», «Максим, побольше таких кадров))) очень мило и классно) спасибо», «Максим, Гарри копия Ваша», «Прэлестно! Сразу видно, духовно обновлялись, Максим!», «Вау!», — пишут некоторые.

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