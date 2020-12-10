«В честь Иоанна Крестителя»: Подольская показала крестильный праздничный торт

В октябре в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился второй сынок, которого назвали Ванечкой. Родителям было важно, чтобы малыш носил старорусское имя. И накануне мама с попой покрестили наследника.

«Крестили нашего Иоанна в честь Иоанна Крестителя», — подчеркнула Наталья Подольская.

Певица появилась в церкви в белой свободной блузке и длинной струящейся юбке небесно-голубого цвета. На таинстве крещения присутствовали только самые близкие.

После обряда звездное семейство отправилось на праздничный обед. Главным украшением стола стал тематический десерт:

«Это крестильный наш тортик. Для Ванечки и для Вовочки», — показала Подольская угощение.

Белоснежный тортик украсили большие жемчужины, звезды и облака. Центральное место занял символ праздника – серебряный крестик.

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Напомним, для Подольской и Преснякова Ваня стал вторым общим сыном. У Музыканта от первого брака есть еще взрослый сын Никита, он вместе с женой также присутсоввал на крестинах.

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