Виталина Цымбалюк-Романовская: «Армену Борисовичу даже пролежни не обрабатывали»

Известный актер и режиссер Армен Борисович Джигарханян умер 14 ноября. За три года до своей кончины мэтр с громким скандалом развелся с молодой женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

В окружении мэтра утверждают, что женитьба, а затем и развод с Виталиной сильно подорвали здоровье Армена Джигарханяна. Мол, если бы не этот жуткий эпизод, он до сих пор мог бы жить и здравствовать.

Бывшая супруга Армена Борисовича с такой постановкой вопроса в корне не согласна. Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что она делала все, чтобы продлить жизнь знаменитому мужу. И если бы его близкие не оговорили ее, уход Армена Борисовича был бы совсем другим.

Придя на программу «Пусть говорят», пианистка рассказала, что ей доподлинно известно, что в последние дни жизни за Джигарханяном никто не ухаживал.

«Мне написали, что за Арменом Борисовичем никто не ухаживал, даже пролежни не обрабатывали. Мне жаль, что Армен Борисович ушел из жизни в таких муках», — поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская в передаче «Пусть говорят».

Также пианистка выразила уверенность, что Армен Борисович на протяжении всех трех лет после развода хотел с ней встретиться, но ему не давали этого сделать. Кроме нее, по словам Виталины, артиста ограничили в общении с еще несколькими людьми.

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