«Эти милые цветы»: Цымбалюк-Романовская похвасталась роскошным букетом белых роз

Бывшая жена покойного Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская показала в Instagram букет белых роз умопомрачительной красоты. Чей это подарок, она не сообщила.

Но то, что он преподнесен по прекрасному поводу, это факт. 8 декабря Виталина Цымбалюк-Романовская отмечает день рождения. Пианистке исполнилось 42 года.

«Доброе утро, мир!» — так блондинка подписала снимок, на котором запечатлела белые розы.

О том, что у нее сегодня праздник, Виталина Цымбалюк-Романовская тоже предпочла ничего не говорить. Не исключено, что она хотела создать иллюзию, что цветы ей подарили без повода.

Однако подписчики пианистки прекрасно помнят, когда у Виталины день рождения. Они тут же принялись поздравлять блондинку и делать ей комплименты, сравнивая ее с великолепными розами.

«Оставайтесь такой же нежной и красивой, как эти милые цветы», «Поздравляю с днем рождения! Будь счастлива, дорогая Виталина», «С днем варенья, очарование!» — высказываются поклонники пианистки.

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