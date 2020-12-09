«Каждая женщина хочет быть роковой»: стилист оценила образ Елены Валюшкиной в черном монохроме

Популярная актриса театра и кино Елена Валюшкина восьмого декабря отмечала день рождения. Звезде исполнилось 58 лет.

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Для торжественного выхода в свой праздник Елена Валюшкина выбрала наряд, в котором в обычный день ее представить довольно сложно. Черный брючный костюм с асимметричным жакетом сделал миловидную актрису похожей на женщину-вамп. Как отметила в беседе с Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави, такое стремление дам к роковому образу вполне понятно.

«Каждая женщина иногда хочет почувствовать себя роковой, — сказала Елена Бестави Teleprogramma.pro. — На Елене брючный костюм с асимметричным жакетом из блестящей ткани – очень трендовый наряд. Единственное, я бы не рекомендовала носить в жизни черный цвет, он добавляет возраст. Да, образ роковой женщины непривычен для Елены Валюшкиной. Но она, как актриса, его выдерживает. У Елены получилось явить себя миру роковой».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имидж-стилист. Десять лет руководит собственной «Школой имиджа и стиля BestaviStyle», где учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Основы создания имиджа, основы колористики, законы визуальной иллюзии, основные стили — вот далеко не полный список тем, изучаемых на занятиях.

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