«Чудо мое расчудесное»: Елена Валюшкина показала красавицу дочку

Звезде фильма «Формула любви» Елене Валюшкиной в начале декабря исполнится 58 лет, а в последний день ноября свой день рождения отмечает дочка актрисы. Марии Яцко исполнилось восемнадцать лет.

Елена Валюшкина трогательно поздравила наследницу с совершеннолетием, отметив, что ее буквально распирает от гордости за девушку.

«Прямо распирает. От счастья. От гордости. От любви. От обожания. Чудо мое расчудесное. Летим дальше. Я рядом», — написала в Instagram звездная мама.

Елена Валюшкина сопроводила публикацию редким снимком своей повзрослевшей дочери. Поклонники актрисы тут же отметили, что Мария унаследовала красоту своей мамы.

Стоит отметить, что у Елены Валюшкиной есть еще сын Василий, парень старше сестры на шесть лет. Обоих детей актриса родила в браке с известным артистом Александром Яцко.

И сын, и дочь дались Елене Валюшкиной нелегко. Из-за проблем со здоровьем звезда сначала долго не могла забеременеть, а когда это удалось, с трудом вынашивала своих детей. Появление на свет и сына, и дочери актрисы врачи назвали настоящим чудом.

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