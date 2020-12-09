«Слили в Сеть интимное фото»: Настасья Самбурская и Яна Кошкина устроили провокацию

Звезды сериалов, подруги Настасья Самбурская и Яна Кошкина решили повеселить публику.

В Instagram Настасьи Самбурской появилось провокационное фото.

В кадре Яна Кошкина обнимает подругу за грудь, Настасья закатила глаза, как бы показывая, что получает удовольствие от прикосновений Яны.

«Слили в Сеть интимное фото Самбурской с Яной Кошкиной», — подписала снимок Настасья.

К счастью, большинство подписчиков актрисы люди, не обделенные чувством юмора. Поклонники Самбурской оставляют шутливые комментарии под фото и требуют продолжения.

«Ручонки какие загребущие у Яны. Девочки-красотки», «А есть видео, где происходит продолжение?», «Хорошее интимное фото», — высказываются фанаты.

Напомним, на днях Настасья Самбурская спровоцировала скандал с ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.



В своей публикации актриса назвала проект «днищем», чем очень задела телеведущую. Ольга дала бурную реакцию на высказывание Самбурской, а та в ответ прошлась по ней.

Смотрите также