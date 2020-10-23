Захотела и сказала: Самбурская считает несправедливыми зарплаты футболистов

В последнее время в социальных сетях знаменитостей стала популярна рубрика «Вопрос-ответ». Артисты откровенно отвечают на вопросы своих поклонников и делятся подробностями личной жизни.

Икона хейтеров, как сама себя называет Настасья Самбурская, тоже активно общается с фанатами. Недавно актриса сериала «Универ» сделала резкое заявление по поводу заработной платы пожарных. Настасья сказала, что никогда не выйдет замуж за представителя этой профессии. По словам знаменитости, она сама заработала себе на роскошную жизнь и не собирается жить с альфонсами. Это вызвало шквал негатива у подписчиков Самбурской. Однако девушка не боится негативных комментариев, поэтому продолжает смело высказывать свое мнение.

Новыми жертвами обвинений Самбурской стали футболисты. На вопрос поклонников о том, какую футбольную команду любит актриса, Самбурская ответила:

«Ненавижу футбол. Вот воистину! Лучше бы пожарным отдавали хоть десятую часть их заработков».

Настасья прикрепила к ответу фото футболистов на игровом поле. Примечательно, что у эпатажной артистки даже снимки получились с двойным смыслом.