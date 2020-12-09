«Я покрывала его жестокость и насилие»: сестра рэпера Сереги рассказала о его издевательствах

Автор хита «Черный бумер» Сергей Пархоменко, работавший под псевдонимом рэпер Серега, оказался жутким злодеем и тираном.

Недавно стало известно, что после разрыва с гражданской женой Полиной Ололо музыкант забрал у нее детей Марка и Платона, поселился с мальчиками в деревне и воспитывает по своим представлениям.

Младшая сестра рэпера Алена Перший встала на сторону Полины, страдающий от действий отца своих сыновей. Алена заявила, что поступки ее брата отвратительны и ужасны.



Она также вспомнила, как в детстве терпела унижения от Сергея. Но никогда не рассказывала об этом родителям, о чем сейчас сожалеет. Вероятно, тогда бы сейчас ей не пришлось обращаться за помощью к психотерапевту.

«Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства», — написала Алена Перший в Instagram.

Она добавила, что ей стыдно называться сестрой такого человека, и молится, чтобы он получил по заслугам.

Алена верит, что настанет день, когда ее брат одумается и придет просить прощения у своих близких.