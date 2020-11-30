Рэпер Серега одновременно встречался с шестью женщинами

Мать двоих детей рэпера Сереги, Полина Ололо, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о похождениях своего гражданского мужа, который, как выяснилось, всегда вел разгульный образ жизни.

«Я уже год не видела своих детей. Не знаю, где они находятся. Мои дети ходят гулять с посторонним человеком, не с отцом. Я никаких ошибок не совершала, чтобы он имел право забрать у меня детей. Я очень любила Серегу. Мне важно было, что он рядом со мной. У него было много гастролей. После рождения сына мы стали жить вместе». Полина Ололо

Как отметила Полина Ололо, однажды рэпер сделал ей предложение. При этом она понимала, что не выйдет за него замуж. «Я видела, что он этого не хочет. А потом он мне изменил. Он однажды забыл закрыть почту. Я увидел его переписку с какой-то девушкой. Причем там у них был конфликт. Я позвонила этой девушке. Она призналась, что у него с ней отношения. Причем у него было еще четыре девушки параллельно, с которыми он крутил романы. Иногда он бил меня на глазах у детей. Причем рядом порой была его мама и спокойно за всем наблюдала», — заявила Полина Ололо.

Отметим, что первенец у Сереги и Полины Ололо родился в 2008 году, а второй ребенок — на следующий год. Сыновей рэпера зовут Марк и Платон. Сейчас музыкант женат на девушке по имени Марина Матвеева.

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