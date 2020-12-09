«Эта история завершается»: Нюша в total black поделилась лифтолуком с Егором Кридом

Долгое время поклонники певицы Нюши и Егора Крида следили за их чудесным романом. Однако пара так и не дошла до венца, а артистка три года назад вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, подарив ему дочь Симбу.

Анна признавалась, что долгое время держала обиду на своего бывшего бойфренда из-за того, что тот рассказал подробности их отношений прессе. Однако с годами смогла справиться с душевной болью и даже стала сотрудничать с ним. Вначале они записали совместный трек Mr & Mrs Smith, который моментально стал хитом, потом стали выступать вместе, а теперь дошла очередь и до совместного клипа.

«Уже ЗАВТРА в 11.00 эта история завершится, премьера самого ожидаемого клипа Mr & Mrs Smith на YouTube канале Егора Крида», — написала в своем блоге Нюша.

Это заявление певица сопроводила лифтолуком с музыкантом. Звезда выбрала total black look, составив его из кожаных брюк, лонгслива по фигуре и объемной куртки.

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