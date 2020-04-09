«Наконец-то помирились»: Нюша поделилась редкими снимками с Егором Кридом

Певица поразила поклонников, показав чувственные снимки с бывшим возлюбленным. Как оказалось, они не только наладили отношения, но и записали совместный трек.

Нюша три года назад тайно вышла замуж за Игоря Сивова. Свадьба влюбленных прошла на Мальдивах. Спустя год певица родила своему избраннику дочку Симбу. Однако поклонники первое время не могли забыть красивый роман артистки с Егором Кридом. Фанаты не могли поверить, что такая идеальная пара распалась. Однако на днях пользователи Сети заметили, что среди новых треков Крида появилась песня Mr&Mrs Smith записанная с Нюшей.

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Поклонники не успели поверить свои глазам, как певица анонсировала прямой эфир с бывшим возлюбленным. При этом она опубликовала трогательные архивные фото, на которых обнимает и дурачиться с Егором. Снимки получились чувственным. Казалось, что между молодыми людьми вновь пробежала искра.

«Выходим вечером в прямой эфир с Егором Кридом. Время напишем позже», — объявила артистка.

По всей видимости, Нюша помирилась с экс-бойфрендом. Поклонники были так рады, что едва не лишились дара речи. «Сердце покинуло чат», «Аааа, я так рада за это! Круто, ждуууу», «Что происходит с этим миром?», «Это невозможно», «Наконец-то помирились», «Как долго мы ждали вашего дуэта», «Я сплю, да?», «Муж не против был?», «Куда смотрит Сивов», — стали комментировать пост подписчики.

Релиз нового трека намечен на ближайшие дни. Фанаты надеются, что следом поспеет и красивый романтичный клип с участием любимых артистов.