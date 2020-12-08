«Ощущение сказки»: Наталья Подольская с шиком украсила особняк к Новому году

Знаменитости начали активно готовиться к празднованию Нового года с первых дней декабря. Звезды шоу-бизнеса вдохновенно украшают свои дома и с удовольствием делятся красотой с подписчиками.

Вот и Наталья Подольская поздним вечером вторника решила похвастаться, как они с Владимиром Пресняковым декорировали свой особняк.

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В Instagram певица разместила завораживающее видео. Шикарная ель перед домом, само строение от крыши до перил переливается миллионами ярких огоньков. Иллюминация даже на гараже. У каждого, кто смотрит на это великолепие, моментально создается ощущение скорого праздника. Мерцающие огни моментально превращают обычный дом в волшебный.

«Новый Год все равно состоится, как бы там ни было. Спасибо за ощущение сказки», — поблагодарила Наталья Подольская декораторов.

Поклонники звездного семейства пришли в восхищение от увиденного. Они признаются, что получили настоящее удовольствие, наблюдая за этим великолепием.

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