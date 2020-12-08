«Я отказывалась это принимать»: Ирина Безрукова рассказала, как пережила смерть мамы

Ирина Безрукова — одна из самых ярких и красивых актрис современности. Но только ей одной известно, чего стоит выглядеть так, чтобы никто и не задумался над тем, сколько трагедий ей пришлось пережить.

Одиннадцатилетней девочкой Ирина осталась без мамы. Женщина умерла от рака мозга, сделав сиротами двух своих дочерей.

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За мамой Ирины Людмилой Ивановной ухаживала бабушка. Она позаботилась о том, чтобы маленькая девочка не видела страданий близкого человека, и на какое время отправила Ирочку в «лесную школу» — лагерь, где заботились о здоровье детей.

«Мама была уже совсем плоха, бабушке приходилось трудно с двумя девчонками. К тому же, я часто болела, и она решила, что так всем будет легче», — поделилась Ирина Безрукова.

В лагере Ира провела целый год. Родные забрали девочку оттуда, когда ее мамы уже не стало. Домой Ира вернулась в день похорон. Как вспоминает актриса, она отказывалась принимать случившееся.

«Понимала, что мамы больше нет, но отказывалась это принимать. Этого не может быть!», — цитирует Ирину Безрукову издание «Караван историй».

Звезда вспомнила, что жили они с бабушкой в жуткой нищете, и та порой говорила, что лучше бы отдала Иру и ее младшую сестру Олю в детдом – были бы хотя бы сытыми.

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