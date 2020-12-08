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«За пять минут до того, как искусали медузы»: Шепелев поделился необычным фото с возлюбленной

Телеведущий и его избранница отдыхают на Мальдивах.

«За пять минут до того, как искусали медузы»: Шепелев поделился необычным фото с возлюбленной
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев довольно продолжительное время скрывал от общественности свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. Лишь недавно он представил избранницу поклонникам, опубликовав совместное с ней фото в Instagram.

У Екатерины есть дочка, она ровесница сына телеведущего. Известно, что Лада и Платон ходили в один детский сад, где и познакомились их родители.

Сейчас Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе с детьми отдыхают на Мальдивах. Накануне телеведущий показал совместное видео их дружной компании. А несколько часов назад поделился трогательным снимком с избранницей.

Пара стоит на берегу океана, взявшись за руки и прильнув друг к другу. В кадре видны лишь переплетенные кисти рук и ноги на белом песке. Дмитрий Шепелев в тот момент еще не знал, что его ждет сразу после короткой фотосессии. Как рассказал телеведущий, он подвергся атаке медуз.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев поделился трогательным фото с Екатериной Тулуповой. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

«За пять минут до того, как меня искусали медузы», — подписал кадр Дмитрий Шепелев.

Вопросы подписчиков о том, как он себя чувствует после нападения морских животных, телеведущий оставил без внимания.

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