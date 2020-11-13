«Не слишком старался»: Дмитрий Шепелев оправдался за внешний вид на светском рауте

Накануне в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии «Человек года» по версии издания GQ, собравшая большое количество представителей российского шоу-бизнеса.

В номинации «Открытие года» победителем оказался блогер Даня Милохин, актером года назвали Юрия Борисова, а музыкантом года — Моргенштерна.

В числе селебрити, почтивших своим вниманием светский раут, был и Дмитрий Шепелев. Телеведущий выбрал для мероприятия весьма сдержанный и строгий образ. Черная водолазка, в тон ей пиджак и брюки. Формула успеха Дмитрия Шепелева предельно проста – не надо стараться выглядеть лучше всех. По словам телезвезды, на светских мероприятиях всегда присутствует огромное количество людей, которые частенько больше думают о своем внешнем виде, чем о событии, на котором они находятся.

«У Джорджа Клуни когда-то спросили, как ему удается выглядеть элегантно. Ответ был очень простой: «Я быстро, за несколько минут, одеваюсь и выхожу», — написал Дмитрий Шепелев на своей страничке в Instagram.

По принципу, провозглашенному звездой Голливуда, собирается на вечеринки и Шепелев.

Дмитрий считает, что правило «не слишком стараться» срабатывает идеально во многих случаях.