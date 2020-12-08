Семейный завтрак: Надежда Михалкова поделилась редким фото с сестрой Анной и братом Артемом

Надежда Михалкова родилась в большой и известной семье. Ее папа сам Никита Михалков, а мама Татьяна Михалкова. Девушка продолжила актерскую династию и уже имеет в своей копилке десятки ролей в кино. У нее также есть старшая сестра Анна. Девушки часто видятся и даже проводят время вместе. Надежда души не чает в своих племянниках.

Как известно, у Никиты Сергеевича также есть сын Артем. Он успел стать не только актером, но и режиссером. В отличие от сестер, мужчина не ведет соцсети и очень редко выходит в свет. Некоторое время назад он отдохнул с сестрами за границей. 8 декабря Надежда опубликовала фото, на котором запечатлена в кафе с Анной и Артемом. Снимок был сделан во время совместного завтрака.

«Артем Никитич, ты лучший брат! Ты говоришь , что я мало обычно пишу под фотографиями, но зачем много писать и главное, что можно больше написать чем «я люблю тебя, дорогой мне человек» будь здоров, а со всем другим мы разберемся с Аней. С днем рождения!» — написала Михалкова.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что любят наблюдать за звездной семьей. «Господи какие настоящие. Такая редкость», «Аристократы», «Как хорошо когда есть братик. Настоящий», «Какие вы чудесные!!! Тема, с днем рождения!», «Ой, крутые», «Артем, красавец», «В малине именинник», «Идеальные такие», — прокомментировали пост подписчики.

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