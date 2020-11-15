«Долго не выйдут из моды»: Водянова, Бородина, Михалкова и другие звезды выбрали стильные свитера

Стилист Руслан Громов дал несколько советов, как с этими моделями составить трендовые комплекты.

С наступлением осенних холодов в гардеробах модниц сезонных вещей прибавилось. Кто-то стремится утеплиться и берет объемные джемпера крупной вязки, кто-то, следуя модным советам про многослойность, старается выбрать потоньше, но побольше лонгсливов, а кому-то больше по душе классические кашемировые свитера.

«В этом сезоне свитера актуальны исключительно свободного кроя. Крупная вязка, объемные рукава, плечи и горловина – это явные приметы трендовой модели. Кроме того, имеют место в сезоне осень-зима 2020/21 и этнические элементы, и яркие и контрастные оттенки», — рассказал Руслан Громов, профессиональный стилист.

больше по теме В цвете: Бородина выгуляла сливовый костюм свободного кроя и ботинки на тракторной подошве Телеведущая была приглашена на день рождения коллеги Ольги Орловой.

Наталья Водянова

Вместе с Русланом Громовым мы посмотрели, какие модели свитеров выбрали этой осенью звезды международного и российского шоу-бизнеса, и нашли самые трендовые модели. С чем их сочетать, эксперт тоже рассказал. Итак, берем на вооружение свитер как у Натальи Водяновой и ее дочки Невы.

Мама с дочкой будто сестренки – такие похожие и такие молодые. На это обращают внимание многие поклонники супермодели. Более того, красавицы выбрали почти одинаковые модели свитеров – Наталья коричневый, Нева – цвета слоновой кости.

«Наталья Водянова с дочерью как раз в свитерах, которые вполне дополнили бы какой-нибудь яркий образ в стиле этно или брюки из денима в стиле хиппи. В целом это универсальный вариант, который способен дополнить практически любой образ. Я советую присмотреться к этой модели, подобные свитера еще долго не выйдут из моды», — подчеркивает фэшн-эксперт.

Лиза Арзамасова

Возлюбленная Ильи Авербуха, актриса Лиза Арзамасова попала в самый тренд, отдав предпочтение свободному свитеру крупной вязки. Имиджмейкер поспешил похвалить звезду сериала «Папины дочки» за модный выбор и дал несколько рекомендаций по его «применению».

«Свитер крупной вязки — отличный повседневный вариант! Данная модель будет не уместна в сложных луках, его фишка — это простота образа. Я советую носить его с классическими джинсами и высокими сапогами», — отметил Громов.

Юлия Михалкова

Красавица Юлия Михалкова – настоящая модница. Девушка составляет каждый аутфит с учетом последних тенденций и самых острых трендов. Поэтому неудивительно, что ее утепленный образ с объемным свитером стал фаворитом нашего эксперта.

«Один из самых трендовых вариантов. На основе данного джемпера можно построить кэжуал или деловой лук. Юбка из денима в сочетании с грубой обувью или деловые брюки и высокий каблук или шпилька – и получится идеальный аутфит!», — отметил эксперт.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина очень трепетно относится к своему гардеробу. Девушка просто обожает люкс и при каждом удобном случае старается пополнить свою коллекцию стильной вещицей в виде сумочки или пары обуви. Одно из последних приобретений – это супертрендовые ботинки Prada. Более того, именно Ксения первой из звездных модниц выгуляла стильный свитер с подплечниками – настоящая фишка сезона.

«Свитер с ярко выраженными плечами идеально смотрится во множестве образов, например, в сочетании с узкими кожаными брюками, юбкой-карандаш, черными джинсами на высокой талии. Этот свитер должен быть фишкой образа, некой вишенкой на торте. И поэтому лучше его сочетать с более классическими, не сложными вещами», — советует стилист.

Ольга Орлова

Коллега Ксении Бородиной по телепроекту «Дом-2», 43-летняя Ольга Орлова обладает фигурой на зависть всем ровесницам. Девушка может себе позволить абсолютно любые эксперименты со стилем. И неизменно аутфиты теледивы вызывают у модных экспертов только положительные отклики.

На этот раз Орлова выбрала свободный свитер синего цвета с переливающимися на свету пайетками. Но образ получился уместным, и фэшн-эксперт объяснил, почему:

«Женственные свитера, как у Ольги, с добавлением небольшого количества страз, бисера и люрекса – это актуально и красиво. Важно, чтобы в образе не было перебора», — предупредил Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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