«Топ-топ!»: Ильиных запечатлела первые шаги десятимесячного сына от Полунина

Малыш Мир очень отважно прошел пару метров и не удержал равновесие.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и танцовщик балета Сергей Полунин воспитывают первенца с необычным именем Мир. Малышу уже идет одиннадцатый месяц, и растет он не по дням, а по часам — на радость маме и папе.

Настало время взять новую высоту — сделать первые шаги, и звездная мама смогла запечатлеть, как ее кроха самостоятельно смог пройти несколько метров.

«И пошел, и пошел!» — подбадривает мама сынишку.

«Топ-топ!» — подписала видео Елена Ильиных. На нем малыш Мир бесстрашно направился к маме, но потом что-то пошло не так, и он оказался на полу.

Кстати, недавно мама-фигуристка привела кроху на лед. Кто-то еще заметил из поклонников, что малыш еще не ходит, но уже катается. Но знакомство с маминой стихией мальчика на первый взгляд не впечатлило.

Смотрите также