Сладкоежка: Ильиных показала, как малыш Мир впервые попробовал шоколад

26-летняя олимпийская чемпионка Елена Ильиных воспитывает десятимесячного сына в браке с 31-летним Сергеем Полуниным. Малыша назвали необычным именем Мир, и кроха растет не по дням, а по часам.

В минувшие выходные у крохи случился «праздник»: он познакомился с шоколадом. Мир с огромным удовольствием слопал конфетку, рассмешив маму своим забавным видом.

«Мируся, вкусный шоколад?» — спросила мама и рассмеялась при виде сынишки в шоколаде.

Позже ей пришлось отмывать малыша от шоколада: Мир измазал им все личико, а также комбинезончик. Зато остался доволен.

Кстати, не так давно мама-фигуристка познакомила наследника со льдом. Она впервые вывела малыша на каток, только он не впечатлился им.

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