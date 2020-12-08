Девушка преобразилась на «Модном приговоре» и получила сразу два предложения выйти замуж

Правило о том, что встречают по одежке, пока еще никто не отменял. Поэтому как бы ни блистали умом интеллектуалки в старомодных нарядах, мужчины в большинстве своем в первую очередь обращают внимание на внешность. Для этого совершенно не обязательно быть красоткой от рождения, достаточно одеваться стильно и выгодно подавать свою фигуру. Фэшн-навыкам уже много лет учат на шоу Первого канала «Модный приговор».

В четверг 10 декабря в его эфире покажут конкретный пример того, как стилистическое преображение может повлиять на личную жизнь женщины. В студию придет 27-летняя девушка Полина, которая выглядит, по мнению ее сожителя Михаила, на 35 лет. Она предпочитает темные старомодные вещи и унылые прически. Это уже пять лет сдерживает ее возлюбленного от того, чтобы сделать ей предложение.

В итоге девушка кардинально изменится, удивив не только бойфренда, но и еще одного мужчину. В конце шоу они оба сделают ей предложение.

Смотрите также