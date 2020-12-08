«Перья, стразы и разноцветные ногти!»: герои «Модного приговора» на этой неделе

«Моя жена выглядит дешево!»

В понедельник в «Модном приговоре» недовольный женою супруг. «Моя жена выглядит дешево!» — заявляет Михаил. По его мнению, супруга просто «неопрятная барахольщица», которая любит покупать вещи на распродажах и в секонд-хендах.

«Я чувствую себя раздраженным. Я вижу на улице, что другие девушки выглядят лучше. А моя почему-то хуже». Михаил перестал брать Веру на совместные прогулки и в рестораны, объясняя это тем, что у него «нет настроения». Подарки, цветы и романтика тоже остались в прошлом.

«Если так и дальше будет продолжаться, то я совсем погасну», — предостерегает мужчина. На все претензии супруга Вера отвечает: «Я в тренде! У меня свой взгляд на красоту». Больше всего она боится, что, потакая просьбам мужа, превратится в «некрасивую мамашку». Ее главный девиз: «Я лучше куплю побольше, поярче, но подешевле!» Она признается, что яркой она была с детства. «Я очень любила листать журналы и представлять себя на обложке». Вера искренне не понимает, как супруг может тратить огромные деньги на вещи.

«Он покупает свитеры за 15 тысяч рублей. Да я за эти деньги могу столько всего классного купить. Ничуть не хуже!» Ведущие были очарованы яркостью и харизмой Веры, но Надежда Бабкина дала ей пару заданий: перестать экономить на себе и одеться в брендовую одежду, а также не спорить со стилистами во время преображения. В финале программы героиня была поражена и сказала: «Вот теперь я точно в тренде!» Михаил же признался, что это именно то, чего он хотел.

«Пусть заменит повседневный «скафандр» на сексуальную и дерзкую одежду!»

Вторник. Виталий уверен, что его красивой жене не хватает смелости и игривости во всем: в манере поведения, в одежде. Он хочет, чтобы его жена заменила повседневный «скафандр» на сексуальную и дерзкую одежду. «Я снимаю смешные ролики для соцсетей, — рассказал Виталий. – Её же невозможно заставить в них участвовать, она слишком скованна и скромна. Это скучно!»

Мария возражает: «Он требует от меня откровенности, какого-то вызова, но это совершенно не в моей природе! Я и так сделала огромный шаг, когда приняла участие в конкурсе бодибилдеров и вышла на сцену в бикини. Большего ужаса в жизни не испытывала». Она согласилась участвовать в «Модном приговоре» не для того, чтобы раскрепоститься.

За почти 20 лет брака Мария и Виталий успели наскучить друг другу: бытовая рутина, четверо детей… Два года назад Виталий хлопнул дверью и ушел к другой женщине. Мария долго не могла принять предательство мужа, а когда смирилась с ситуацией, он вернулся в семью. Брак удалось сохранить, но простить измену Мария так и не смогла. Измена любимого человека подкосила самооценку молодой и красивой женщины. Мария жаждет отпустить обиду и увидеть восхищённые глаза супруга.

Ох, уж эти леопардовые платья!

Среда. Близкие Натальи в один голос заявляют, что их лучшая подруга и любимая жена абсолютно лишена вкуса. Ее леопардовые платья, разноцветные костюмы и футболки с детскими принтами часто становятся причиной неловкости во время совместных выходов. Макияж Наташи также является предметом для споров.

Яркие черные брови и розовая помада не устраивают ее окружение. Наталья же искренне не понимает претензий родных и наотрез отказывается становиться «серой массой». В прошлом браке ей приходилось скрывать любовь к ярким цветам, а сейчас самое время выглядеть так, как душа просит.

«Я против «бабушкиных» блузок и темных цветов в гардеробе!»

Четверг. Уже 5 лет Полина ждет от Михаила заветные слова: «Будь моей женой!» Она недоумевает, почему сожитель никак не может решиться на этот шаг. Михаил же с предложением не торопится, потому что он уже был женат, и ничем хорошим это не закончилось. Михаил хочет, чтобы дама его сердца выглядела моложе: «Ей всего 27 лет, а выглядит она на все 35. Я хочу, чтобы мужики голову сворачивали, когда она мимо проходит!»

Михаил категорически против «бабушкиных» блузок и темных цветов в гардеробе Полины. Девушка же отвечает, что это ему самому надо переодеться: «Он носит свитера и рубашки, которые остались ещё со школьных времен!» Себя Полина считает крайне привлекательной и сексуальной: «Мне на работе его лучший друг постоянно делает комплименты и зовёт замуж!

А Мишу это даже никак не подстегивает!» Героиня всерьез начинает задумываться, нужны ли ей такие отношения. После преображения героини стилистами, предложение руки и сердца сделал не только Михаил! Кто же еще решился на такой шаг?

«Моя жена – сорока! Перья, стразы и разноцветные ногти!»

Пятница. «Моя жена – сорока! Перья, стразы и разноцветные ногти. Она как будто из деревни, — жалуется Виталий. — Я хочу видеть рядом столичную женщину!» Каждый совместный выход в их семье заканчивается скандалом. Кроме того, Виталия не устраивает, что все свободное время Лилия посвящает своему видеоблогу. «Мало того, что она начала ярко краситься и одеваться для своих подписчиков, так теперь еще и внимания мне совсем не уделяет». Виталий мечтает свести к минимуму встречи жены с подругами и ее общение с подписчиками. «Муж — это лучшая подружка, и на этом все!»

«Моя одежда — это мой несбывшийся театр!» — объясняет героиня. С детства она мечтала быть актрисой, но по велению строгих родителей стала военной. «Всю жизнь в форме, как зелёнка! Теперь я ушла в отрыв». Со слов Лилии, Виталий постоянно вгоняет ее в комплексы и сравнивает с другими женщинами. «С ним я чувствую себя неполноценной, а вот подписчики мне всегда рады!»

Оценив харизму и раскрепощенность героини, Надежда Бабкина настоятельно порекомендовала ей начать развивать свой талант в народном театре.

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