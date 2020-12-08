«Для Москвы идеально!»: Боня похвасталась модными ботинками Timberland молочного цвета

Недавно экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня отметила свое 41-летие. Свой возраст светская львица не скрывает, а наоборот всячески подчеркивает, акцентируя внимание на том, как ей удается выглядеть на пятом десятке. И старается на этом заработать, обучая тренировкам поклонниц.

После грандиозной вечеринки, которую Боня закатила в Москве в стиле «Голливуд», звезда не спешит возвращаться в Монако, где проживает все последние годы. У девушки еще масса дел, и для того, чтобы было комфортно в зимней столице, она отправилась на шопинг за новой парой обуви.

«Прихватила Timberland, — рассказала Боня. И заметила: «Они типа не пачкаются! Для Москвы идеально!».

Девушка похвасталась обновкой, примерив ее. Это оказались молочного цвета ботинки на шнурке. К слову, многие стилисты отмечают, что подобная обувь сейчас – одна из трендовых.

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