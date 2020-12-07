«Важно беречь друг друга»: 53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Актриса сообщила, что теперь переживает за свою маму, с которой недавно общалась.

Лишь к концу лета жители России стали возвращаться к прежней жизни после карантина. Заработали театры и кинотеатры, но уже осенью началась вторая волна пандемии. На этот раз еще больше артистов заразились CoViD-19. Недавно фигуристка Евгения Медведева сообщила о болезни, потом Глюкоза призналась, что еще летом переболела новым вирусом. В октябре к врачам обратилась певица Земфира. Ее тест на коронавирус оказался положительным. Ей пришлось находиться на домашнем лечении.

И вот спустя чуть больше месяца стало известно, что теперь заболела и подруга рок-звезды Рената Литвинова. 53-летняя актриса сама сообщила, что подхватила CoViD-19. При этом ранее она делилась кадрами, на которых представала то на съемках, то на улицах города. Теперь блондинка переживает за свою пожилую маму, с которой не так давно виделась.

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой — как важно беречь друг друга — я тут же заболела коронавирусом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — написала Рената в соцсети.

Поклонники были встревожены. Они постарались поддержать артистку добрыми словами. Многие надеются, что она быстро поправится. «Сначала за Земфиру переживали, теперь за вас, выздоравливайте!», «Рената, вы очень харизматичный и приятный человек. Выздоравливайте», «Вы нам очень нужны! Крепкого здоровья!», «Поправляйтесь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее коронавирус победили Надежда Бабкина, Лев Лещенко и другие артисты.

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