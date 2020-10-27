Пришлось обратиться к врачам: Земфира заболела коронавирусом

Как сообщает Telegram-канал Mash, 44-летняя певица Земфира обратилась к врачам самостоятельно. Она сдала тест на коронавирус, и оказалось, что он положительный. Еще в понедельник, 26 октября, ей сообщили о положительном результате анализа.

Известно, что звезда находится на домашнем лечении, получает необходимую помощь, основанную на рекомендациях медиков.

Отметим, что ранее стало известно о коронавирусе Ксении Собчак. Скандальная блондинка отрицала свой диагноз, и даже предъявляла результаты отрицательного теста на CoViD-19, но все-таки болезнь не обошла и ее семью. Теледива рассказала, что сначала заболел ее четырехлетний сын Платон, но вирус никакими симптомами себя не проявлял. К слову, жена театрального режиссера идет на поправку. О чем она и рассказала верным почитателям.