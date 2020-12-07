67-летний Аркадий Укупник рассказал, где встретит Новый год

Композитор пообщался с корреспондентом портала Teleprogramma.pro на премии «Звезда театрала». Он отметил, что нужно сохранять спокойствие, несмотря на сложные времена.

В этом году многие артисты остались без работы. Как и обычные граждане России, карантин стал для них испытанием. Лишь осенью вновь заработали театры и кинотеатры. Когда началась вторая волна коронавируса, были отменены новогодние гуляния. Однако пока все-же проходят премии и разные другие церемонии награждения, но в новых условиях. Участники мероприятий сдают тесты на COVID—19, а также соблюдают меры безопасности.

Так 7 декабря состоялась премия «Звезда Театрала». В театре Вахтангова на торжественной церемонии награждения собрались многие звезды. Впервые за долгое время вышел в свет Аркадий Укупник. Он облачился в черный костюм, а также не забыл про защитную маску и перчатки. 67-летний композитор был бодрым и находился в хорошем настроении. В центре событий оказался корреспондент портала Teleprogramma.pro, с которым артист с радостью пообщался. Он рассказал, где в этом году встретит год под знаком Белого металлического быка.

«Новый год буду отмечать дома», — не стал скрывать Укупник. «Сейчас после каждого чиха люди бегут сдавать анализ на ПЦР. Что поделаешь, ситуация такая. Но надо сохранять спокойствие», — поделился он своим мнением.

Напомним, что у Аркадия Семеновича есть взрослые наследники: сын Григорий живет в Германии, а дочка Юнна работает на радио. Самой младшей наследнице композитора Софии девять лет. Она уже поет с папой.

Добавим, что за почетные награды международной премии сразились: Александр Филиппенко, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и многие другие актеры. Увидеть церемонию вручения наград можно на YouTube-канале премии.

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