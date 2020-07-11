Маленькая артистка: Аркадий Укупник спел со своей восьмилетней дочкой на публике

Певец стал гостем передачи «Привет, Андрей!». Он познакомил зрителей с наследницей и ее домашним питомцем. Девочка, как оказалось, тоже поет.

Андрей Малахов посвятил новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» знаменитым животным и питомцам селебрити. В студии были показаны самые смешные и трогательные ролики с собаками, птицами, котами и лошадьми. Многие пустили слезу, когда увидели кадры с котенком Листиком, который был найден на дороге с перебитыми задними лапами. Добрая девушка потратила все свои деньги, чтобы реабилитировать малыша. В итоге он стал активным, окреп и идет на поправку. Также не оставила никого равнодушным история собаки, которой ампутировали половину тела. Пес передвигается с помощью самодельной коляски. Он нем тоже заботится девушка с добрым сердцем.

В студии появился Аркадий Укупник. 67-летний артист спел песню «Купите мне собаку» вместе с восьмилетней дочкой Софией. Девочка предстала в белом платье с цветочным принтом. Она пела не хуже своего отца. Потом Укупник показал всем питомца, которого подарил наследнице на день рождения.

«Это Лилу, ей один год. Песня появилась задолго до появления собаки и задолго до появления Софии», — отметил певец. «Моя собачка Лилу очень общительная, милая и добрая. Это мальтипу — мальтийская болонка вместе с пуделем», — пояснила сама София.

Аркадий признался, что дочка долго выпрашивала щенка, но он был против. А год назад на день рождения его мама купила собаку, которую доставили поездом из Москвы в Юрмалу, где они отдыхали. Артист знал, что у его супруги Натальи аллергия на собачью шерсть, поэтому он был уверен, что питомца придется отдать, но его возлюбленную излечили от аллергии. София отметила, что была очень счастлива, получив четвероногого друга на день рождения.

А Алиса Салтыкова, дочка Ирины Салтыковой, привела в студию свою собаку, которая всех поразила размерами. «У него английский паспорт. Он большой, но думает, что он маленький. Шарику пять лет. Это маремма-абруццкая овчарка у нас. Это Италия, выведены в Тоскане, но я его взяла в Уэльсе», — поделилась девушка.

Она призналась, что пес понимает команды, но только на английском языке, а также прошел специальный курс и стал терапевтом. Шарик посещает дома престарелых и навещает детей страдающих аутизмом, чтобы порадовать их и снять стресс.