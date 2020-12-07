«Закончится канитель»: Стас Костюшкин и его жена мечтают о появлении дочки

Супруги, воспитывающие двух мальчишек, не против завести еще одного малыша и на этот раз они хотят девочку.

Популярный исполнитель Стас Костюшкин дал понять, что совсем не против стать отцом еще раз. Вместе с красавицей-женой Юлией Стас воспитывает двух сыновей Богдана и Мирона, еще один наследник Мартин был рожден в предыдущем браке певца с танцовщицей.

Но быть папой только мальчишек Костюшкину не интересно. Для разнообразия ему нужна еще и дочь.

В Instagram Стас Костюшкин объявил, что они с Юлией обязательно станут родителями еще раз, так как оба хотят девочку. Но сначала пара намерена дождаться завершения пандемии коронавируса.

«Сейчас закончится вся эта канитель, с сами знаете чем, может, и вправду сходить с Юлией Костюшкиной за дочкой», — поделился музыкант в Instagram.

Очевидно, что Стасу Костюшкину нравится видеть свою жену беременной и жить в предвкушении чуда.

Уже не в первый раз за последние несколько дней певец публикует в микроблоге архивные фотографии с Юлией, на которых его красавица-жена запечатлена во время беременности.

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