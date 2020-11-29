«Нуждаюсь в твоих советах»: Стас Костюшкин показал молодую маму и себя в коляске

В День матери многие знаменитости находят в домашних архивах удивительные снимки, благодаря которым запросто переносятся в далекие времена счастливого детства.
Фото, на котором он запечатлен совсем маленьким мальчиком, поделился в Instagram известный исполнитель Стас Костюшкин.
Щекастый черноглазый малыш важно восседает в коляске, которую катит его красавица-мама в нарядном платье с цветочным принтом. Кстати, мама исполнителя была известной манекенщицей в Одессе, так что знала толк в красивой одежде и макияже.
«Столько лет прошло с тех пор, как ты меня возила в коляске, а я до сих пор нуждаюсь в твоих советах и поглаживании по голове», — признался Стас Костюшкин.
Всем мамам и своей, в первую очередь, музыкант пожелал здоровья.
Поклонники Стаса Костюшкина восхитились красотой его самого близкого человека, а поздравление Стаса признали очень трогательным.
«Какие все-таки были красивые женщины в те времена. В наше время естественность — это большая редкость», «Самое трогательное, что я сегодня прочитала», «Какая красивая мама у вас!», «С праздником мамы», — отозвались фолловеры исполнителя на его пост.
Смотрите также