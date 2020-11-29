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«Нуждаюсь в твоих советах»: Стас Костюшкин показал молодую маму и себя в коляске

Музыкант поделился раритетным семейным снимком.

«Нуждаюсь в твоих советах»: Стас Костюшкин показал молодую маму и себя в коляске
Стас Костюшкин. Фото: instagram.com/stas_kostyushkin_official/

В День матери многие знаменитости находят в домашних архивах удивительные снимки, благодаря которым запросто переносятся в далекие времена счастливого детства.

Фото, на котором он запечатлен совсем маленьким мальчиком, поделился в Instagram известный исполнитель Стас Костюшкин.

Щекастый черноглазый малыш важно восседает в коляске, которую катит его красавица-мама в нарядном платье с цветочным принтом. Кстати, мама исполнителя была известной манекенщицей в Одессе, так что знала толк в красивой одежде и макияже.

«Столько лет прошло с тех пор, как ты меня возила в коляске, а я до сих пор нуждаюсь в твоих советах и поглаживании по голове», — признался Стас Костюшкин.

Всем мамам и своей, в первую очередь, музыкант пожелал здоровья.

Поклонники Стаса Костюшкина восхитились красотой его самого близкого человека, а поздравление Стаса признали очень трогательным.

«Какие все-таки были красивые женщины в те времена. В наше время естественность — это большая редкость», «Самое трогательное, что я сегодня прочитала», «Какая красивая мама у вас!», «С праздником мамы», — отозвались фолловеры исполнителя на его пост.

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