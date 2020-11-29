«Нуждаюсь в твоих советах»: Стас Костюшкин показал молодую маму и себя в коляске

В День матери многие знаменитости находят в домашних архивах удивительные снимки, благодаря которым запросто переносятся в далекие времена счастливого детства.

Фото, на котором он запечатлен совсем маленьким мальчиком, поделился в Instagram известный исполнитель Стас Костюшкин.

Щекастый черноглазый малыш важно восседает в коляске, которую катит его красавица-мама в нарядном платье с цветочным принтом. Кстати, мама исполнителя была известной манекенщицей в Одессе, так что знала толк в красивой одежде и макияже.

«Столько лет прошло с тех пор, как ты меня возила в коляске, а я до сих пор нуждаюсь в твоих советах и поглаживании по голове», — признался Стас Костюшкин.

Всем мамам и своей, в первую очередь, музыкант пожелал здоровья.

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Поклонники Стаса Костюшкина восхитились красотой его самого близкого человека, а поздравление Стаса признали очень трогательным.