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Звездный гость

«Не вызывает эйфории»: Анна Михайловская рассказала о странных ощущениях перед Новым годом

Актриса без особого энтузиазма ждет праздника.

«Не вызывает эйфории»: Анна Михайловская рассказала о странных ощущениях перед Новым годом
Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya/

Звезда сериалов и мама очаровательного мальчика Мирона Анна Михайловская сделала неожиданное заявление.

Оказывается, актрису совершенно не вдохновляет факт приближения Нового года. Михайловская дала понять, что безразлично относится к предстоящему празднованию, и еще даже и не планировала покупать новогодние подарки.

«Приближение Нового года не вызывает эйфории. По ощущениям, мы вот только здесь же встретили 2020 год», — поделилась Анна Михайловская в Instagram.

Впрочем, звезда объяснила, что она все и всегда делает в последний момент. Поэтому отсутствию планов на подарки не удивляется. Понимает Анна Михайловская и свое индифферентное отношение к предстоящему празднованию Нового года.

Из-за пандемии коронавируса вся семья актрисы живет в загородном доме с марта, а неменяющиеся месяцами декорации, как известно, плохо способствуют созданию праздничного настроения.

Между тем, Анна Михайловская находит много поводов для радости этой зимой. Она обожает гулять с сыном по загородному поселку и резвиться с ним на снегу.

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