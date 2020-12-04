«День объятий»: Анна Михайловская поделилась редким фото с возлюбленным

Актриса чувствует себя очень счастливой рядом с избранником.

Звезда сериалов «Молодежка», «Капитанша» и других Анна Михайловская предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Красавица тщательно оберегает от посторонних глаз семью, вероятно, веря в справедливость поговорки о том, что счастье любит тишину. Совместные снимки со своим избранником Анна показывает поклонникам довольно редко.

Но 4 декабря появился особенный повод сделать это. В День объятий пара сделала трогательное фото и подарила его своим фанатам к их несказанной радости.

«Прочитала, что сегодня и День объятий, и День написания писем Деду Морозу. Письмо мы еще не успели написать, а вот обняться», — подписала Анна совместное фото с возлюбленным.

Подписчики звезды сериалов с восторгом отреагировали на снимок. Они желают красивой паре счастья.

«Вы очень красивая пара», «Счастья и любви желаю вам», «Хороший день», «Милашки», — высказываются поклонники.

Напомним, Анна Михайловская несколько лет назад пережила сердечную драму. Актриса вышла замуж по большой любви за своего коллегу Тимофея Каратаева. Через два года у супругов родился сын Мирон, малыш — копия своего папы.

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Но этот союз не сложился. Тимофей нашел замену Анне и ушел из семьи. А через некоторое время Михайловская встретила нового возлюбленного, с которым обрела настоящее счастье.

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