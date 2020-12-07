«Врачи не отвечают на вопросы»: директор Игоря Угольникова раскрыл правду о причинах его госпитализации

В понедельник, 7 декабря, стало известно о госпитализации 57-летнего продюсера и шоумена Игоря Угольникова. Врачи приняли решение поместить Игоря Станиславовича под свое круглосуточное наблюдение после КТ, которое показало повреждение легких на фоне коронавируса.

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Как рассказал сайту Teleprogramma.pro представитель Игоря Угольникова Павел Смирнов, сейчас все самое страшное уже позади.

«У Игоря Станиславовича коронавирус, он в больнице с воспалением легких. Насколько я понимаю, сейчас уже все в порядке. Игорь Угольников лежит в обычной палате, а не в реанимации. Я с ним разговаривал, с голосом тоже все в порядке. Думаю, он идет на поправку», — поделился с Teleprogramma.pro Павел Смирнов.

Между тем, по словам директора Угольникова, пока неизвестно, когда артиста выпишут из стационара. Врачи отказываются от комментариев по этому поводу.

«Вы же знаете ситуацию, врачи ничего не говорят и не отвечают на вопросы», — прокомментировал Павел Смирнов для Teleprogramma.pro.

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