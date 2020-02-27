Игорь Угольников объяснил, почему перестал смешить людей

Продюсер Игорь Угольников в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему уже давно не смешит людей. Некогда популярный шоумен сейчас возглавляет киностудию «Военфильм». За последние десять лет снял несколько культовых картин о Великой Отечественной войне. Среди них, к примеру, такие фильмы, как «Брестская крепость» и «Женский батальон».

«У меня всегда была мечта снимать кино. Раньше я развлекал людей. Всех смешил. По пришествию времени мне все это разонравилось. Сейчас я больше наблюдаю за людьми, чем хочу их развеселить». Игорь Угольников

По словам Игоря Угольникова, еще в детстве, когда был школьником, он прочитал книгу «Брестская крепость» писателя Сергея Симонова. Она потрясла его до глубины души.

«Я думал, как люди делают свой выбор и стоят до конца. Они своим поступком приближали 9 мая 1945 года. Однажды Сергей Степашин сказал мне, что освободилось место председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии. И я согласился ее возглавить. Благодаря этому в 2009 году была снята такая картина, как «Брестская крепость». Потом мы сняли фильм «Женский батальон» с Марией Ароновой. Она, как я считаю, большая русская актриса. Для нее нет ничего невозможного. После я задумался о малоизвестных страницах истории о войне. К примеру, о подольских курсантах. Фильм о них выйдет в широкий прокат с 4 мая этого года», — заявил Игорь Угольников.